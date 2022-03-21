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تحطّم طائرة في الصين على متنها 133 شخصًا “فيديو”

منذ 21 ساعة
آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 11:53 صباحًا
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افادت الاسوشييتد برس بأن طائرة تقل اكثر من ١٠٠ شخص تحطمت في مقاطعة غوانكسي في الصين، ما تسبب بحريق في منطقة جبلية، وفق ما نقلت وسائل اعلام.

وافادت فرنس برس بأن الحادث وقع الاثنين، وكان على متن الطائرة ١٣٣ شخصا، فيما لا يزال عدد الضحايا غير معروف.

وقال التلفزيون “سي سي تي في” ان الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما “تسبب بحريق” جبلي.

وأشار إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

طائرة البونينغ المشغلة من قبل الخطوط الجوية الصينية وقعت في المنطقة، وشوهدت السنة الدخان تتصاعد من حافة جبلية.

وقد يكون هذا الحادث واحدا من أسوأ كوارث الصين الجوية في الاعوام الماضية. اذ تمكنت الدولة من خلق مجال جوي آمن نسبيا في العقود الاخيرة نتيجة القيود والاجراءات الحازمة.

وقال احد سكان البلدة لوسائل اعلام ان الطائرة تحطمت بالكامل، كما ابلغ عن حريق اندلع بالأشجار بسبب النار الناتجة عن الحادث.

وقد اقلعت الطائرة من المدينة الجنوبية “كونمينغ” عند الساعة ١:١١ ظهرا، وفقد الاتصال معها الساعة ٢:٢٢.

وكان من المفترض ان تحط في “غوانغسي” على الساحل الشرقي عند الساعة ٣ وخمس دقائق.

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