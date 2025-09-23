تحقيق للأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لسيطرة دائمة على غزة وضمان أغلبية يهودية بالضفة

قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء “إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة”.

ويُفصل تقرير الأمم المتحدة عمليات الهدم واسعة النطاق والممنهجة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية في غزة والمنطقة العازلة، مما أدى إلى توسيع إسرائيل سيطرتها لتشمل 75 بالمئة من قطاع غزة بحلول يوليو تموز من هذا العام.

وفي سياقٍ متصل، أغلق الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، أمام الفلسطينيين بحجة حلول ما يسمى الأعياد اليهودية كما نفذ حملات اقتحامات واعتقالات في مدن وبلدات الضفة فجرا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت منازل الفلسطينيين في البيرة وسلفيت ورام الله وجنين وفتشتها واعتدت على قاطنيها واقتادت المعتقلين إلى معسكرات للتحقيق.

ونقلت الجزيرة عن مصادرها أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حي أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، في حين قال شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا فلسطينيا على الأقل من البيرة وانسحبوا منها.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، مدينة سلفيت، وحوّلت منزل الفلسطيني سعيد شمس إلى ثكنة عسكرية، بعد إجبار أفراد عائلته على مغادرته، ومنعهم من العودة إليه، حتى يوم غد الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال احتجزت أيضا عائلتي جمال شمس وأسامة شمس داخل منزليهما، ومنعتهما من الخروج حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم، مما أثار حالة خوف وتوتر عند أفراد العائلة، خاصة الأطفال.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة ودهمت عدة منازل، في حين توغلت قوة أخرى في حي البيادر بمدينة جنين، حيث اعتقلت الشابين موسى الجلاء ومحمد الهصيص بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، قبل أن تنسحب من المكان.

وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت، شابة من بلدة قباطية جنوب جنين عند حاجز دوتان العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وشملت الاقتحامات مناطق البيادر والدبوس في الحي الشرقي لجنين، بينما نفذت قوة إسرائيلية أخرى مداهمات في مخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة إذنا غربها، حيث حوّلت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وصادرت مركبة من البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بيت أمر شمال الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم العروب شمال المدينة.

وفي نابلس، دهمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب المدينة، واقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرقا، حيث انتشرت وحدات مشاة في الأزقة الضيقة واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

كما طالت الحملة قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، في إطار الاقتحامات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال بالضفة الغربية.

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن ألف و42 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 مصابا، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.