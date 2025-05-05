الأثنين 7 ذو القعدة 1446 ﻫ - 5 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحول استراتيجي.. واشنطن تنقل أنظمة "باتريوت" من إسرائيل إلى أوكرانيا

منذ 50 دقيقة
بطارية صواريخ باتريوت

بطارية صواريخ باتريوت

A A A
طباعة المقال

كشف مسؤولون أميركيون بأنه سيتم إرسال نظام دفاع جوي من طراز باتريوت، كان متمركزا في إسرائيل، إلى أوكرانيا بعد تجديده.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية نقلا عن المسؤولين أن حلفاء الولايات المتحدة الغربيون يناقشون لوجستيات تقديم ألمانيا أو اليونان نظاما آخر.

ورفض المسؤولون، التحدث عن وجهة نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قرار نقل المزيد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جيمس هيويت، إن المجلس لا يقدم تفاصيل حول قوة أنظمة الدفاع ومواقعها.

وأضاف: “لقد كان الرئيس ترامب واضحا: إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف القتل”.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنها “تواصل توفير المعدات لأوكرانيا المعتمدة مسبقا”.

أهمية نظام باتريوت

ويأتي هذا التسليم، الذي لم يعلن عنه بعد، في الوقت الذي صعدت فيه روسيا هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك هجوم صاروخي قوي على كييف في 24 أبريل الماضي.

وقبل عام، واجه الحلفاء صعوبة في تلبية طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالحصول على 7 أنظمة باتريوت.

ورغم أن أوكرانيا تمتلك الآن 8 أنظمة، إلا أن 6 منها فقط تعمل. وقال أحد المسؤولين الأميركيين لـ”نيويورك تايمز” إن النظامين الآخرين قيد التجديد.

ومنذ بداية الحرب، طلب زيلينسكي المزيد من أنظمة باتريوت، مؤكدا أنها ضرورية للدفاع عن بلاده.

ويتكون كل نظام باتريوت أرض-جو من بطارية مزودة بنظام رادار قوي وقاذفات متحركة تطلق صواريخ لاعتراض المقذوفات القادمة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

السعودية
السعودية تسجل أبطأ نمو لقطاع الأعمال غير النفطي منذ أغسطس
عناصر من حركة "رجال الكرامة" في السويداء
"لم يبت فيه بعد".. حركة رجال الكرامة تعلق على مصير السلاح في السويداء
آثار الصاروخ الحوثي على مطار بن غوريون في إسرائيل
كيف تجاوز صاروخ الحوثي أحدث الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة

الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
التدخين
التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
مرضى السرطان- تعبيرية
لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً