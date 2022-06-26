تحول لكرة نار.. أوكرانيا تدمر رتلا عسكريا روسيا في دونيتسك

أعلنت القوات الخاصة الأوكرانية تدمير رتل عسكري روسي في مقاطعة دونيتسك، حيث يواصل الأوكرانيين الدفاع عن شرق البلاد، في مواجهة تقدم قوات موسكو.

وقالت قيادة قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، إن الرتل الروسي كان يضم “مدرعات ومركبات مضادة للمشاة”، فضلا عن مركبات نقل وتحميل وشاحنات لنقل الوقود، وفقا لما نقله “بريفادا”.

ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية مقطع فيديو يوثق الاستهداف وعلقت عليه قائلة” إنه جميل لكن قبل كل شيء فهو ضروري”.

على جانب آخر، حققت القوات الروسية نجاحات عسكرية، السبت، في شرق أوكرانيا حيث سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بعد معركة شرسة ودخلت مدينة ليسيتشانسك المجاورة مع بداية الشهر الخامس من النزاع، وفقا لـ”فرانس برس”.

من جانبها وصفت أوكرانيا انسحابها من المدينة بأنه “انسحاب تكتيكي” حتى تقاتل من أراض مرتفعة في ليسيتشانسك على الضفة المقابلة لنهر سيفرسكي دونيتس، وفقا لـ”رويترز”.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن أوكرانيا تنفذ عملية “تكتيكية لإعادة تنظيم الصفوف” بسحب قواتها من سيفيرودونيتسك إلى مناطق مرتفعة على الضفة المقابلة للنهر، وفقا لـ”رويترز”.

وأضاف “روسيا تستخدم التكتيك الذي استخدمته في ماريوبول بمحو المدينة من على وجه الأرض”، لذا تتجه القوات الأوكرانية إلى مناطق مرتفعة لمواصلة عمليات الدفاع.