“تحوّل جوهري”.. الناتو يخطط لوجود عسكري دائم على حدود الدول الأعضاء

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ46، كشف أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج اليوم الأحد، أن الحلف “يخطط لوجود عسكري دائم على حدود الدول الأعضاء، بهدف التصدي لأي عدوان روسي في المستقبل”.

ستولتنبرج أوضح في مقابلة مع صحيفة تيليغراف البريطانية، أن الناتو “في خضم تحول جوهري ومهم للغاية يعبر عن العواقب التي خلفتها على المدى الطويل أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، اعتبر أن ما يراه العالم الآن “واقع جديد للأمن الأوروبي”. وأكد أن الناتو طلب حاليا من قادته العسكريين تقديم خيارات لما يسمى إعادة ضبط خطة للتكيف على المدى الطويل”.

كما أوضح أن القرارات المتعلقة بتلك الخطة سيتم اتخاذها في قمة الحلف التي ستعقد في مدريد في يونيو المقبل.

وعلى وقع الغزو الروسي، أعادت الدول الغربية التفكير في سياستها الدفاعية، مذكرة بشبح الحرب العالمية الثانية.

كما حثت دول الناتو على دعم كييف بالسلاح والمساعدات الإنسانية، فيما تصاعدت نسب تأييد ضمها إلى الحلف أيضا بين بعض الدول الأوروبية.