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تحذير أمريكي.. الصين تشكل تهديدا على نحو متزايد في سباق الفضاء العسكري

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2022 10:05 صباحًا
الولايات المتحدة والصين

الولايات المتحدة والصين

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قالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي (الاثنين 28-11-2022) إن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي.

وقالت نينا أرماجنو رئيسة هيئة أركان القوة الفضائية الأمريكية إن بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة.

وأضافت في فعالية بسيدني نظمها معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي البحثي الذي تموله جزئيا الحكومتان الأمريكية والأسترالية “أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد.

“التقدم الذي أحرزوه كان مذهلا وسريعا”.

وأحرزت بكين تقدما كبيرا في سباق الفضاء في السنوات الأخيرة مما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى على الرغم من تراجعها تاريخيا في سباق الفضاء الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وروسيا.

وشبه يي بيجيان رئيس البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، القمر والمريخ بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

    المصدر :
  • رويترز

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