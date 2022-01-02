تخفيض مهلة تلقي الجرعة المعززة في فرنسا إلى أربعة أشهر

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في فرنسا ستخفض إلى أربعة أشهر حدا أقصى بدلاً من سبعة من أجل المحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك اعتباراً من 15 شباط.

وتقضي القاعدة السارية حاليا باعتبار الشهادة الصحية غير فاعلة في حال عدم تلقي جرعة معززة بعد سبعة أشهر اعتباراً من 15 كانون الثاني، وغالباً ما تكون الجرعة الثالثة.

وأكد فيران أنه “اعتبارًا من 15 شباط، يجب تلقي الجرعة الثالثة بعد أربعة أشهر من الثانية وليس سبعة للحصول على التطعيم الكامل.

وأشار إلى أن الاصابة بكوفيد-19 ستكون بمثابة جرعة، موضحاً أن الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيرا، يستوفي الشروط المحددة.

وكان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، قد كشف في كلمته عشية العام الجديد، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة على فرنسا بسبب قفزة في إصابات كوفيد-19 لكن البلاد يمكنها المرور منها بسلام إذا تصرف الناس بمسؤولية.

وأشار إلى أن فرنسا في وضع أفضل في مواجهة ​فيروس كورونا​ بالمقارنة بعام مضى بسبب عدد السكان الذين تلقوا التطعيم، وحث كل من لم يتلق التطعيم على الحصول على الجرعات. وأكد أن بلاده تحتاج إلى فعل كل شيء لتجنب الاضطرار إلى فرض قيود جديدة ستحد من حريات الناس.