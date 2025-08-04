تخفيف التصعيد.. كوريا الجنوبية تتخذ خطوة نحو تقليل التوتر مع جارتها الشمالية

نقلت وكالة يونهاب عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن السلطات الكورية الجنوبية ستزيل مكبرات الصوت التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول حدود البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الجيش بدأ في تفكيك مكبرات الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه بيونغ يانغ على طول الحدود.

وأوضحت سيول أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف التوترات بين الكوريتين دون التأثير على جاهزية الجيش.

ويبلغ عدد مكبرات الصوت الثابتة التي من المقرر تفكيكها حوالي 20 وحدة، ومن المتوقع استكمال تفكيكها في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

وفي يونيو (حزيران)، أمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ بتعليق البث الدعائي عبر مكبرات الصوت تجاه الشمال لتخفيف التوترات وإعادة بناء الثقة. وردا على ذلك، أوقفت كوريا الشمالية بثّها للضوضاء الصاخبة التي تستهدف الجنوب.