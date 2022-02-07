تخوّفا من سلاح الغاز الروسي... أوروبا تعمل على تنويع مصادر الطاقة

أوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، أن الأولوية للاتحاد هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا، إذا ما تصاعد الوضع في أوكرانيا، مؤكدا أنه جار تنسيق رد على رسالة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن المخاوف الأمنية لبلاده.

ولفت بوريل خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين الى انه: ” فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أولوياتنا حاليا هي تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع التزويد من روسيا، وحتى التأكد من تنافسية سوق الطاقة” كاشفا ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل رسالة لكل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي داعيا الأخذ بالحسبان مخاوف روسيا وشواغلها الأمنية، وأنسق لصياغة رد على تلك الرسالة”.

ومن جانبه، أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحكومات ومنتجي الطاقة بشأن زيادة الإنتاج والقدرة على التوزيع في أوروبا، مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس والحلفاء لزيادة المساعدة الدفاعية لأوكرانيا.

ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب “أعمال عدوانية”، قائلة إنها “لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا”، وتستخدم التصريحات حول “العدوان الروسي” كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وكانت الخارجية الروسية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن التصريحات الغربية حول “العدوان الروسي” وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه.