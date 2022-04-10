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تداعيات الحرب.. انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا أكثر من 45%

10 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 11:40 مساءً
تأثيركارثي للحرب الروسية على الاقتصاد الأوكراني

تأثير كارثي للحرب الروسية على الاقتصاد الأوكراني

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قال البنك الدولي اليوم الأحد إن الناتج الاقتصادي الأوكراني سينكمش على الأرجح بنسبة مذهلة تبلغ 45.1 بالمئة هذا العام، إذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق شركات وتقليص الصادرات وتدمير القدرة الإنتاجية.

كما توقع البنك الدولي أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بنسبة 11.2 في المئة، بسبب العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة ومؤسسات أخرى.

ومن المتوقع أن تسجل منطقة شرق أوروبا التابعة للبنك الدولي، والتي تضم أوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدوفا، انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي 30.7 في المئة هذا العام، بسبب الصدمات الناجمة عن الحرب وتعطل التجارة.

وبالنسبة لأوكرانيا، يقدر تقرير البنك الدولي أن أكثر من نصف الشركات في البلاد مغلقة، في حين أن البعض الآخر لا يزال مفتوحا ويعمل بقدرة أقل بكثير من طاقته العادية.

وأدى توقف الشحن البحري من أوكرانيا إلى تعطل نحو 90 في المئة من صادرات الحبوب في البلاد ونصف إجمالي صادراتها.

ا يزال الخبراء يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام على الرغم من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لكن تأثيرها سيكون ملموساً في جميع أنحاء العالم، وتعتمد درجة الضرر بشكل حاسم على المدة التي ستستغرقها الحرب.

وهذا الضرر يتوقف على مدى استمرارية الاضطرابات الأخيرة في الأسواق وما إذا كانت صدمة مؤقتة أم أزمة دائمة.

حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي في 8 مارس/آذار، وتعهدت المملكة المتحدة بفعل الشيء نفسه بحلول نهاية عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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