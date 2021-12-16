تدريبات بحرية عمانية إيرانية مشتركة

نفذت البحرية السلطانية العمانية والبحرية الإيرانية بإسناد مروحيات الجانبين التمرين البحري السنوي المشترك (البحث والإنقاذ)، في المياه الإقليمية الإيرانية.

ويأتي التمرين ضمن الخطط التدريبية التي تنتهجها قوات السلطنة المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة وتهدف إلى تبادل الخبرات وإدامة الكفاءة العالية في عدد من المجالات والتخصصات العسكرية، والذي يشتمل في إطار خطته الموضوعة على المجالات التدريبية لعمليات البحث والإنقاذ.

وأشارت مصادر عمانية، إلى أن “تنفيذ فعاليات هذا التمرين السنوي يأتي على هامش اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة المنعقدة في طهران، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 17 ديسمبر الجاري”.

وشهد فعاليات التمرين العميد الركن عبد العزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس أركان القوات العمانية المسلحة للعمليات والتخطيط رئيس الجانب العماني للجنة الصداقة العسكرية المشتركة، والعميد محمد آحادي مساعد رئيس الأركان للشؤون الدولية رئيس الجانب الإيراني في اللجنة.

من جهته، التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة العمانية العميد الركن عبد العزيز بن عبد الله المنذري والوفد العسكري المرافق له، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري.

واستعرض اللقاء محاور عديدة، بما في ذلك تطوير التعاون في مجالات التدريب وبروتوكولات القانون البحري ومكافحة الإرهاب وعمليات التهريب وارساء الأمن المستديم دون تدخل الأجانب.

وشاركت في التدريبات وحدات من بحرية الجيش والحرس الثوري الإيراني وقوات خفر السواحل وهيئة الموانئ والبحرية إلى جانب قوات من بحرية سلطنة عمان بإسناد من المروحيات من الجانبين ومسيرات إيرانية.