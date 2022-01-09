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تدريبات عسكرية للقوات البحرية "المصرية والأميركية" في البحر الأحمر

9 - يناير - 2022
مصر والولايات المتحدة

مصر والولايات المتحدة

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية الأحد، تنفيذ قوات بلاده البحرية، ونظيرتها الأميركية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي، في البحر الأحمر.

وأوضح غريب عبد الحافظ غريب، في بيان عبر فيسبوك، أن القوات المصرية ساهمت في المناورات بفرقاطة الإسكندرية، فيما شاركت القوات البحرية الأميركية بالمدمرتين “USS COLE”و “USS JANSON DUNHAM”.

ولفت إلى أن التدريبات تأتي في إطار “خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة”.

وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها تحليل صورة الموقف السطحي، والجوي، وتحت السطح، وإلكتروني، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، حسب البيان المصري.

وأشار غريب إلى أنه تم التدريب أيضاً على “إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة”، موضحاً أن التمرين “أظهر مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر”.

ولفت إلى أن التدريبات تأتي تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأميركية.

وسبق أن نفذت قوات بحرية البلدين، تدريبات عسكرية، في مارس الماضي، تهدف لتعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات.

 

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