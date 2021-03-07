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تدريبات عسكرية مصغرة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

منذ 20 دقيقة
تدريبت عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

تدريبت عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

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من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما العسكرية السنوية، هذا الأسبوع، إلا أنها ستكون أصغر حجما بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلنت السلطت الكورية الجنوبية، الأحد.

ومن المرجح أن تثير التدريبات التي تستمر تسعة أيام وتبدأ الإثنين غضب كوريا الشمالية.

وتأتي التدريبات في الأشهر الأولى للإدارة الأميركية الجديدة وفي وقت بلغت المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن طريقا مسدودا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، في بيان، إن الحلفاء قرروا إجراء التدريبات المشتركة من أجل “الحفاظ على وضعية الاستعداد القتالي ودعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية”.

وهناك نحو 30 ألف جندي أميركي يتمركزون في كوريا الجنوبية، ولطالما أثارت تدريباتهم السنوية مع عشرات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين غضب كوريا الشمالية.

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