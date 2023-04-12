"تدعم روسيا في حربها".. كيانات مقرها تركيا في مرمى العقوبات الأميركيّة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اليوم الأربعاء، على أربعة كيانات على الأقل تتخذ من تركيا مقرا لها، قائلة إنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية وتقدم يد العون لمساعي الحرب الروسية.

وتأتي العقوبات التي تشمل شركة إلكترونيات مقرها تركيا، وشركة للتجارة الإلكترونية يُعتقد أنها تساعد في نقل سلع ذات استخدام مزدوج، في إطار حزمة عقوبات دولية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية وتشمل أكثر من 120 كيانًا.

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية، إن العقوبات استهدفت كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها وتملكها روسيا “بالأساس” أو مرتبطة بروسيا وأشخاص في قطاعي التجارة والبحرية.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية، أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات، اليوم الأربعاء، على نائب رئيس الوزراء الروسي مارات حسنولين، والحركة الروسية العسكرية الوطنية “يونارميا”، بالإضافة إلى شركة “ميغافون” للاتصالات.

كما شملت قائمة العقوبات الأميركية مواطنين وشركات من المجر وقبرص، وتتصل كلها بتقديم الدعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.