الأربعاء 21 رمضان 1444 ﻫ - 12 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"تدعم روسيا في حربها".. كيانات مقرها تركيا في مرمى العقوبات الأميركيّة

منذ 21 دقيقة
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

A A A
طباعة المقال

فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اليوم الأربعاء، على أربعة كيانات على الأقل تتخذ من تركيا مقرا لها، قائلة إنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية وتقدم يد العون لمساعي الحرب الروسية.

وتأتي العقوبات التي تشمل شركة إلكترونيات مقرها تركيا، وشركة للتجارة الإلكترونية يُعتقد أنها تساعد في نقل سلع ذات استخدام مزدوج، في إطار حزمة عقوبات دولية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية وتشمل أكثر من 120 كيانًا.

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية، إن العقوبات استهدفت كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها وتملكها روسيا “بالأساس” أو مرتبطة بروسيا وأشخاص في قطاعي التجارة والبحرية.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية، أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات، اليوم الأربعاء، على نائب رئيس الوزراء الروسي مارات حسنولين، والحركة الروسية العسكرية الوطنية “يونارميا”، بالإضافة إلى شركة “ميغافون” للاتصالات.

كما شملت قائمة العقوبات الأميركية مواطنين وشركات من المجر وقبرص، وتتصل كلها بتقديم الدعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الصيني
    على وقع التوتر مع تايوان.. رئيس الصين يدعو جيشه للاستعداد إلى "قتال فعليّ"
    معارك عنيفة في باخموت
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حرب شوارع في باخموت.. وتدمير نقطتين استراتيجيّتين للجيش الأوكراني
    وصول المقداد إلى جدة - واس
    لأوّل مرّة منذ أكثر من 12 عامًا.. وزير الخارجية السوريّ يصل إلى السعوديّة

    الأكثر قراءة

    نانسي عجرم وعائلتها
    بالصوَر: نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع عائلتها.. وبناتها حديث الجمهور
    ندى ظلام وزوجها
    وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
    آثار الزلزال المدمر في تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟