تدمير هدف جوي أطلقته مليشيا الحوثي نحو الطائف غربي السعودية

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير هدفا جويا معاديا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مدينة الطائف – غرب المملكة-.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن التهديد الجوي أتى من الداخل اليمني، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.

من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يتابع انطلاق نشاط عدائي باستخدام المسيرات المفخخة من صنعاء.

وكان التحالف، نشر في وقتا سابق اليوم، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.

وكان التحالف أعلن مساء أمس، أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 مسيرات أطلقت باتجاه نجران.

كما أضاف في بيان أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

كما أكد على اتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد والاستجابة فوراً.