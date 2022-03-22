تدمير 10 مستشفيات بأوكرانيا منذ بدء الحرب

قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، اليوم الثلاثاء، إن 10 مستشفيات دُمرت بالكامل منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، فيما أصبح من المستحيل تزويد مستشفيات أخرى بالأدوية والإمدادات بسبب القتال في أماكن قريبة.

وفي حديث عبر التلفزيون الوطني، قال لياشكو إن اختبار كوفيد-19 لا يتم إجراؤه سوى في المناطق التي لا يوجد فيها قتال مما يعقّد جهود تعقب المرض.

وكان أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، قد ذكر في وقت سابق، أن الأعمال العدائية الفعلية بين أوكرانيا وروسيا يمكن أن تنتهي في غضون ما بين أسبوعين و3 أسابيع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنه لن يسلم كييف ولا ماريوبول ولا خاركيف ولن يقبل بالشروط الروسية، وأضاف أن بلاده ترفض أي شروط أو ابتزاز.

وأكد خلال كلمة متلفزة أن أوكرانيا فقدت كثيرا من المدنيين، وأن على روسيا القضاء على الأوكرانيين جميعا كي تُقبل شروطها، على حد قوله.

في المقابل، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن القوات التابعة له التي تقاتل في مدينة ماريوبول تتقدم بنجاح من حي إلى آخر، مضيفا أن السيطرة على المدينة باتت قريبة.

وقال إن عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف يقود هذه القوات.