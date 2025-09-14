تدمير 26 مركز إيواء بغزة.. ومخططات إسرائيل لا تنتهي!

الدخان يتصاعد من مبنى سكني تم إخلاؤه، كان يؤوي فلسطينيين نازحين، بعد أن انهار إثر تعرضه لغارة جوية إسرائيلية، بالقرب من مخيم للنازحين في مدينة غزة، 10 سبتمبر 2025. رويترز

يعيش سكان قطاع غزة في أكبر دائرة قتل وتهجير في عصرنا الحالي، فالمخطط الإسرائيلي الكبير هو تهجير سكان القطاع وواحنلال غزة، بين القتل والتجويع والقصف المتواصل دون توقف ومنع المساعدات الطبية من الدخول، وسط ذهول وسكوت عالمي عن حقوق الطفل والمرأة والإنسان.

وفي آخر المستجدات الميدانية، وبحسب “العربية”، صباح الأحد 14\9\2025، الجيش الإسرائيلي دمرّ 26 مركز إيواءٍ في الساعات الأخيرة، وأن 74 فلسطينياً قتلوا بهجمات إسرائيلية، بينهم 7 من منتظري المساعدات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيهاجم برج الكوثر بمدينة غزة، زاعما “وجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على “إكس”: “إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد من منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 727، 786، 787، 788، وبشكل خاص برج الكوثر المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع دمشق”، مشيراً إلى أن الجيش سيهاجم المبنى نظرًا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره. وأضاف: “من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي”.

وتصعّد إسرائيل عملياتها في إطار خطتها المعلنة للسيطرة على مدينة غزة، كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

ودمّر الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عددا من المباني العالية في المدينة بذريعة أن حماس تستخدمها لغايات عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وتستمر حركة النزوح من المدينة. وقدّر الجيش الإسرائيلي السبت عدد النازحين بأكثر من 250 ألف شخص.

في المقابل، أكّد الدفاع المدني في غزة أن عدد النازحين من غزة إلى جنوب القطاع يقارب 68 ألفا، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين ما زالوا متشبثين بالبقاء في حين لا يجد آخرون مكانا للإقامة في الجنوب حيث أعلنت إسرائيل إقامة “منطقة إنسانية”.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لـ”فرانس برس” إن “مزاعم الاحتلال حول نزوح ربع مليون مواطن من مدينة غزة وضواحيها إلى الجنوب، كاذبة”، بحسب تعبيره.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة في أغسطس (آب)، كان عدد السكان في مدينة غزة ومحيطها يتجاوز مليون نسمة.

وحثت الأمم المتحدة وأطراف دولية إسرائيل على وقف العملية، محذّرة من أن الهجوم وعمليات النزوح الناجمة عنه ستفاقم الأزمة الإنسانية التي بلغت حد إعلان المنظمة الدولية رسميا المجاعة في غزة الشهر الماضي.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا دعت في بيان الجمعة إلى “وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة”.

وتعتزم بلدان غربية تتقدمها فرنسا وبريطانيا، الاعتراف بدولة فلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصوّتت الجمعية العامة الجمعة لصالح قرار يهدف إلى إحياء حل الدولتين من دون إشراك حركة حماس فيه.