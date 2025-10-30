تراجع أرباح "توتال إنرجيز" في الربع الثالث مع انخفاض أسعار النفط

أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية اليوم الخميس عن انخفاض طفيف في أرباحها الفصلية بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث من العام، متأثرة بتراجع أسعار النفط، رغم استفادتها من ارتفاع هوامش تكرير الوقود في أوروبا.

وأوضحت الشركة أن صافي الدخل المعدل بلغ 4 مليارات دولار مقارنة بـ 4.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين التي جمعتها مجموعة بورصات لندن (LSEG).

وشهدت أسعار النفط بين يوليو وسبتمبر هبوطاً بنحو 14% على أساس سنوي، في حين ارتفعت هوامش التكرير في أوروبا بأكثر من 300% نتيجة حظر الاتحاد الأوروبي واردات الوقود الروسية، ما تسبب في ضغط على الإمدادات تزامناً مع زيادة الطلب على الديزل خلال موسم العطلات.

وأشارت الشركة إلى أن قطاع التكرير والإنتاج سجل زيادة قدرها 462 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، مما ساعد في تعويض تراجع العائدات من الغاز الطبيعي المسال الذي تأثر بأعمال الصيانة الدورية.