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تراجع أسعار الذهب مع ترقب زيادة أسعار الفائدة

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 3:32 مساءً
الذهب

الذهب

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين حيث جعل ارتفاع أسعار الفائدة المعدن النفيس أقل جاذبية لكن انخفاض الدولار ساعد على تثبيت الذهب فوق مستوى الدعم عند 1800 دولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1806.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 1121 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 1783.50 يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.3 بالمئة لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 20 عاما الذي لامسه الشهر الماضي.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل غلاء بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بزيادة سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو أقرانه على مستوى العالم بشكل كبير. وبلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في يونيو حزيران مع زيادة ضغوط الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.84 دولار للأوقية لتقترب من أدنى مستوى لها في عامين.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 882.73 دولار. وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1951.87 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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