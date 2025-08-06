تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء مع صعود الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعيينين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3376.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3431.10 دولار.

وانتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال برايان لان العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “نرى أن أسعار الذهب تتماسك وهي في الواقع في اتجاه الصعود الطفيف”.

وأضاف “نتوقع أن تختبر أسعار الذهب في الواقع أسعارا أعلى مثل 3393 دولارا وقد نراها تختبر 3400 دولار”.

قال ترامب أمس الثلاثاء إنه سيعلن عن قراره قريبا بشأن بديل لأدريانا كوجلر، وهي عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي قررت التنحي مبكرا، وكذلك عن اختياره للرئيس القادم للبنك المركزي.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تبلغ احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر\أيلول 87 بالمئة تقريبا، وذلك بعد بيانات نمو التوظيف التي صدرت يوم الجمعة وجاءت أضعف من المتوقع، والتي أقال ترامب على إثرها مفوضة مكتب إحصاءات العمل.

وفيما يتعلق بالتجارة، هدد ترامب مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في حين وصفت نيودلهي هجومه بأنه “غير مبرر” وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1313.94 دولار، وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1164.15 دولار.