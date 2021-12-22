تراجع أسعار الغاز في أوروبا بعد تسجيلها مستويات تاريخية

شهدت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، تراجعا بعد أن كانت قد بلغت أسعار الوقود الأزرق مستويات قياسية خلال تعاملات أمس.

وأظهرت التداولات أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا في بداية التعاملات تراجعت بنسبة 6.5% إلى دون مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وجرى تداول العقود عند 1970 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد صعدت إلى مستويات تاريخية، حيث تجاوزت مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي الصعود في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق مع تراجع مخزونات الغاز في أوروبا.

يذكر أن شركة “غازبروم” الروسية، قد أعلنت، اليوم الأربعاء خفض ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر “يامال – أوروبا”، أحد مسارات توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

ويعد خط أنابيب الغاز “يامال – أوروبا” أحد المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

وفي العام الماضي انتهى عقد ترانزيت الغاز طويل الأجل بين شركة “غازبروم” وبولندا، لذلك تقوم الشركة الروسية في العامين 2020 – 2021 بحجز سعة في الأنابيب من خلال مزادات.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن الشركة الروسية تواصل تقليص حجوزات السعة لضخ الغاز عبر خط “يامال – أوروبا” عبر بولندا، فعلى سبيل المثال حجزت “غازبروم” سعة ليوم الجمعة الماضي 27 مليون متر مكعب، لكنها لم تحجز أية سعات ليوم أمس الثلاثاء.