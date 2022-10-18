الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
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تراجع أسعار الغاز في أوروبا وسط ضعف الطلب

منذ ساعة واحدة
ارتفاع أسعار الغاز مع زيادة الطلب

ارتفاع أسعار الغاز مع زيادة الطلب

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تراجعت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض الطلب نتيجة الطقس الأكثر دفئا من المعتاد ووفرة المعروض وسط استقرار شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وانخفض عقد الغاز الهولندي لشهر أقرب استحقاق لخامس يوم من المعاملات على التوالي 13.50 يورو إلى 116.50 يورو لكل ميجاواط ساعة بحلول الساعة 0858 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو حزيران.

كما انخفض العقد البريطاني قبل يوم من التسليم 23.00 بنسا إلى 35.00 بنسا لكل وحدة حرارية.

وقال المحللون في إنجي إنرجي سكان “يستمر ضعف الطلب والوفرة المريحة في المعروض في ممارسة ضغط نزولي قوي. وتضع توقعات الطقس الجديدة بدرجات حرارة أكثر دفئا ضغطا نزوليا إضافيا”.

وأفادت توقعات في رفينيتيف أيكون أن يكون الطقس في باقي هذا الأسبوع الحالي والمقبل أكثر اعتدالا من المعتاد، مما يقلل من الطلب على التدفئة.

كما خفف الوصول المستقر للسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من المخاوف بشأن نقص الإمدادات بالرغم من خفض روسيا التدريجي لتدفقات الغاز.

ومع ذلك، هناك أكثر من 35 سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال متباطئة قبالة إسبانيا وفي أنحاء البحر المتوسط، ولا تزال الموانئ مشغولة بالتفريغ.

وتنتظر الأسواق أيضا اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي. من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الخيارات هذا الأسبوع والتي تتضمن قيودا إلزامية لدرجة يمكن أن تتقلب عندها الأسعار المتداولة في يوم واحد، وفقا لمسودة الاقتراح.

ووفقا للمحللين، يمكن أن يؤدي تحديد سقف الأسعار إلى مزيد من الضغط على أسعار الغاز.

في المملكة المتحدة، سجل نظام الغاز فائضا بلغ 26.4 مليون متر مكعب في المعروض، وفقا لبيانات الشبكة الوطنية.

وفي سوق الكربون الأوروبية، تراجع العقد الرئيسي 0.41 يورو إلى 67.10 يورو للطن.

    المصدر :
  • رويترز

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