تراجع أسعار الغاز في أوروبا

تواصل أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا التراجع، حيث هبطت خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب ما ذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر فبراير على مؤشر TTF، خلال تعاملات اليوم، بنسبة 7.8% إلى مستوى 911.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتستمر أسعار الغاز في أوروبا بالانخفاض بعد أن كانت قد سجلت في 21 ديسمبر الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

ورجح خبراء تراجع الأسعار للإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من الولايات المتحدة وزيادة توليد الكهرباء من مزارع الرياح الأوروبية.

وتواجه أوروبا أزمة نقص غير مسبوقة في إمدادات الغاز، تعتبر الأخطر منذ عقود، يقابلها في الناحية الأخرى مستفيدون من ارتفاعات أسعار الغاز العالمية، من جانب الدول المُصدرة.

وتضاعف أسعار الغاز عدة مرات منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن في أوروبا، يضع القارة العجوز أمام جملة من التحديات المفصلية التي تؤثر على مختلف القطاعات، مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال حول العالم.