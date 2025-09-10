تراجع أسعار المنتجين في أمريكا في أغسطس مع انخفاض تكلفة الخدمات

تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس آب على غير المتوقع بفعل انخفاض تكلفة الخدمات.

وقال مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي هبط 0.1 بالمئة بعد زيادة معدلة بالخفض بنسبة 0.7 بالمئة في يوليو تموز.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة بعد ارتفاع أولي بنسبة 0.9 بالمئة في يوليو تموز.

وتراجعت أسعار الخدمات 0.2 بالمئة بعد أن زادت 0.7 بالمئة في يوليو تموز.

وصعدت قليلا أسعار السلع بنسبة 0.1 بالمئة بعد أن زادت 0.6 بالمئة في الشهر السابق. وفي 12 شهرا حتى أغسطس آب، زاد مؤشر أسعار المنتجين 2.6 بالمئة بعد أن صعد 3.1 بالمئة في يوليو تموز.