تراجع أسعار النفط عند التسوية لمخاوف تتعلق بالاقتصاد الأميركي

انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم الخميس مع قلق المستثمرين إزاء توقعات تتعلق بالاقتصاد الأمريكي، وذلك بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 67.44 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 63.57 دولار.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام، مع استجابة صناع السياسات لمؤشرات الضعف في سوق العمل.

وعادة ما يحفز انخفاض تكاليف الاقتراض زيادة الطلب على النفط بما يرفع الأسعار.

وقال خورخي مونتيبيك المدير في أونيكس كابيتال جروب “لقد فعلوا ذلك الآن لأن الاقتصاد يتباطأ بشكل واضح… يحاول الاحتياطي الاتحادي إعادة تحفيز النمو”.

وتراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل شهدت تدهورا مع انخفاض الطلب وأيضا المتاح من القوة العاملة.

وتعرضت السوق لضغوط أيضا مع استمرار تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بشدة الأسبوع الماضي مع تراجع صافي الواردات إلى مستوى قياسي منخفض، في حين قفزت الصادرات إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا.

ومع ذلك، أثار ارتفاع مخزونات نواتج التقطير أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق البالغة مليون برميل، القلق بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما ضغط على الأسعار.

وتوقع طارق الرومي وزير النفط الكويتي اليوم الخميس زيادة الطلب على النفط بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مع توقع ارتفاع الطلب من الأسواق الآسيوية بشكل خاص.

والكويت عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وفي قطر، وهي أيضا عضو في أوبك، رفعت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة سعر بيع العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل نوفمبر تشرين الثاني إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

وقالت إسرائيل اليوم إنها شنت غارات جوية جديدة على أهداف عسكرية تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان لمنع الجماعة من معاودة بناء قدراتها في المنطقة.