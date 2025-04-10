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تراجع أسعار النفط وسط تصعيد ترامب حربه التجارية مع الصين

منذ 3 دقائق
رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

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انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة الخميس مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية مع الصين، وذلك رغم إعلانه تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يوما.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 73 سنتا، أي بنسبة 1.1 بالمئة، لتسجل 64.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أي بنسبة 0.8 بالمئة، لتسجل 61.86 دولار.

واستقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع بنسبة أربعة بالمئة أمس الأربعاء 9\4\2025 بعد أن انخفضت بما يصل إلى سبعة بالمئة خلال الجلسة.

وزاد ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة بأثر فوري ارتفاعا من 104 بالمئة التي أُعلن عنها سابقا وجرى تنفيذها في وقت سابق أمس الأربعاء.

كما أعلنت الصين عن ضريبة استيراد إضافية على السلع الأمريكية وذلك بنسبة 84 بالمئة اعتبارا من اليوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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