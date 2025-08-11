تراجع أسهم وول ستريت وسط تركيز على بيانات التضخم ومفاوضات التجارة مع الصين

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم هذا الأسبوع لتقييم آفاق أسعار الفائدة ومتابعة تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويتوقع المستثمرون أن تؤدي التغييرات التي حدثت في الآونة الأخيرة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومؤشرات ضعف سوق العمل إلى دفع البنك المركزي لتبني موقف نقدي يميل إلى التيسير في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يغذي جانبا كبيرا من التفاؤل.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر يوليو تموز غدا الثلاثاء، وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن المستثمرين يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول.

وقال جيمي كوكس الشريك الإداري لدى شركة هاريس فاينانشال جروب “الأسواق تراقب أسعار الفائدة، لذلك فإن أي بيانات تتعلق بالتضخم ستحرك الأسواق هذا الأسبوع”.

وأضاف “الأمر كله يتعلق الآن بثلاثة تخفيضات للفائدة مقابل خفضين”.

وتظهر بيانات أولية تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.13 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 6374.32 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 62.99 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 21388.60 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 193.29 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 43982.32 نقطة.