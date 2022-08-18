تراجع إصابات كورونا العالمية 24% خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع إصابات كورونا خلال الفترة من 8 إلى 14 أغسطس/ آب بنسبة 24%، مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وذكرت المنظمة، في نشرتها الأسبوعية، أن وفيات كورونا خلال نفس الفترة، انخفضت بنسبة 6٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

وتلقت منظمة الصحة العالمية خلال السبعة أيام الأخيرة تقارير عن 5460641 إصابة و15072 حالة وفاة. كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في الإصابات في أوروبا وأفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، بينما سُجلت زيادة بإصابات الفيروس في منطقة غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.

ورغم تلك الأرقام المبشرة، فإن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أدلى بتصريحات متشائمة مساء الأربعاء، تتعلق بوفيات فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال جبريسيوس، في مؤتمر صحفي، إن عدد وفيات كورونا زاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 34 %، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يسجل العالم نحو 15 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس في الأسبوع الماضي فقط برغم الإجراءات الاحترازية” لوقف تفشي المرض.

وأضاف “العالم تعب من كورونا ولكن كورونا لم يتعب بعد ومستمر”. وعزا المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، السبب الرئيسي في زيادة الوفيات واستمرار المرض، خلال الشهر الماضي، عالميا إلى متحورات سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال “مازال من الصعب حتى الآن فهم كيف يتغير الفيروس”. وحذر جبريسيوس من أنه مع اقتراب دخول الشتاء في نصف الكرة الشمالي، هناك مخاطر من تفش كثيف للفيروس.