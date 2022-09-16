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تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الركود

منذ ساعة واحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة مع تأثر المعنويات بمخاوف الركود والتوقعات برفع كبير لأسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المئة بعد لحظات من جرس الافتتاح، لتتجاوز تراجعاته هذا الأسبوع اثنين بالمئة.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، وكانت أبرز الخسائر من نصيب قطاع السفر والترفيه.

وقال البنك الدولي في وقت متأخر الخميس إن الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو ركود، مع تعامل البنوك المركزية بحدة مع التضخم المرتفع، مما يزيد من حالة القلق السائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهوت أسهم شركة الطاقة الألمانية المستوردة للغاز والمتعثرة يونيبر بنسبة 9.4 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600، إذ تكافح لمواكبة التكاليف بعد وقف روسيا المفاجئ لخط أنابيب رئيسي لنقل الغاز الطبيعي في وقت سابق من الشهر الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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