الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من ركود

منذ ساعتين
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2022 11:44 صباحًا
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

هبطت الأسهم الأوروبية،الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم متاجر البيع بالتجزئة وسهم بنك يو.بي.إس السويسري مما عوض أثر ارتفاع أسهم شركات النفط وسهم يونيليفر الذي زاد بعد توقعات بارتفاع المبيعات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0722بتوقيت جرينتش وسط مخاوف من ركود اقتصادي.

ومن المقرر أن تخفض روسيا بدرجة أكبر إمداداتها من الغاز لأوروبا في حين يترقب المستثمرون رفعا محتملا للفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء.

وكانت أسهم شركات البيع بالتجزئة أكبر خاسر ونزل مؤشرها الفرعي 2.3 بالمئة متأثرا بتحذيرات بشأن الأرباح من سلسلة متاجر وولمارت الأمريكية.

وكان أكبر رابح سهم شركة يونيليفر الذي ارتفع 2.2 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات في العام بأكمله.

ونزل سهم بنك يو.بي.إس السويسري 5.7 بالمئة بعد أن سجل ربحا صافيا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حرس الحدود الإيراني
مقتل ضابط إيراني باشتباكات مع مجموعة مسلحة
المجلس العسكري في ميانمار
المجلس العسكري في ميانمار يعلق على عمليات الإعدام
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تشكل كتائب متطوعين لإرسالهم إلى أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
فلاديمير بوتين
مسؤول اوكراني: بوتين ربما تم استبداله بـ"دوبلير" خلال زيارته إلى إيران
هيكتور حجار
هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟