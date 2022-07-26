تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من ركود

هبطت الأسهم الأوروبية،الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم متاجر البيع بالتجزئة وسهم بنك يو.بي.إس السويسري مما عوض أثر ارتفاع أسهم شركات النفط وسهم يونيليفر الذي زاد بعد توقعات بارتفاع المبيعات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0722بتوقيت جرينتش وسط مخاوف من ركود اقتصادي.

ومن المقرر أن تخفض روسيا بدرجة أكبر إمداداتها من الغاز لأوروبا في حين يترقب المستثمرون رفعا محتملا للفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء.

وكانت أسهم شركات البيع بالتجزئة أكبر خاسر ونزل مؤشرها الفرعي 2.3 بالمئة متأثرا بتحذيرات بشأن الأرباح من سلسلة متاجر وولمارت الأمريكية.

وكان أكبر رابح سهم شركة يونيليفر الذي ارتفع 2.2 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات في العام بأكمله.

ونزل سهم بنك يو.بي.إس السويسري 5.7 بالمئة بعد أن سجل ربحا صافيا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.