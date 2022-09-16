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تراجع الأسهم اليابانية 2% هذا الاسبوع

منذ 4 دقائق
الأسهم اليابانية- تعبيرية

الأسهم اليابانية- تعبيرية

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تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الجمعة، وسجلت انخفاضا أسبوعيا مع استمرار المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ظل رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى لانخفاض وول ستريت خلال الليل.

ونزل المؤشر نيكي 1.11 بالمئة ليغلق عند 27567.65 نقطة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ السابع من سبتمبر أيلول، في وقت سابق من الجلسة، وانخفض المؤشر 2.29 بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة.

وسجلت أسهم التكنولوجيا أداء ضعيفا وتراجع مؤشر القطاع 1.11 بالمئة، ونزل سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 4.33 بالمئة وكان الأكثر تأثيرا في تراجع المؤشر نيكي.

وانخفض سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 1.31 بالمئة.

وكان قطاع المرافق الأفضل أداء وصعد 1.22 بالمئة بدعم من مكاسب أسهم شركات منها كانساي للطاقة الكهربائية وطوكيو جاز وأوساكا جاز.

كما ارتفعت أسهم القطاع المالي 0.65 بالمئة وكانت أسهم ريسونا هولدنجز وشيزوكا بنك ومجموعة فوكوكا المالية الأفضل أداء على المؤشر.

وارتفع سهم هينو موتورز المملوكة لتويوتا 0.93 بالمئة، لكنه تخلى عن بعض المكاسب في وقت لاحق وأغلق مرتفعا 0.16 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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