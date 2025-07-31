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تراجع التضخم في ألمانيا إلى 1.8% خلال يوليو

منذ 47 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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أظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، اليوم الخميس، أن التضخم في البلاد انخفض بأكثر قليلا من المتوقع إلى 1.8 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف إلى 1.9 بالمئة من اثنين بالمئة في الشهر السابق.

وظل معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، دون تغيير عند 2.7 بالمئة في يوليو تموز.

تأتي هذه البيانات الألمانية قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم غد الجمعة. ووفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.9 بالمئة في يوليو تموز، منخفضا عن اثنين بالمئة في الشهر السابق.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وقدم تقييما متفائلا بعض الشيء لاقتصاد منطقة اليورو، مما أثار شكوكا لدى المستثمرين بشأن إجراء المزيد من تيسير السياسة النقدية.

    المصدر :
  • رويترز

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