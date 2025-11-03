تراجع التضخم في تركيا إلى 32.87% بأقل من التوقعات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل التضخم في تركيا تراجع خلال أكتوبر/تشرين الأول إلى 32.87% على أساس سنوي، و2.55% على أساس شهري، مسجلاً مستوى أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى 33.24% سنوياً و2.83% شهرياً.

وأشارت البيانات إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 34.9% سنوياً و3.4% شهرياً، فيما شهد قطاع الإسكان زيادة حادة بلغت 50% على أساس سنوي.

ويُتوقع أن تشجع هذه المعدلات البنك المركزي التركي على تباطؤ وتيرة التيسير النقدي، دون التوقف عن خفض أسعار الفائدة. علمًا أن التضخم السنوي كان قد بلغ 33.3% في سبتمبر/أيلول، مع تسجيل تضخم شهري قدره 3.2%.