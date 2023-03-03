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تراجع التضخم في تركيا 55% خلال فبراير

منذ ساعة واحدة
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات رسمية الجمعة انخفاضا طفيفا في التضخم السنوي بتركيا إلى 55.18 بالمئة في فبراير\شباط، وهو ما جاء دون التوقعات، وذلك في أعقاب هزات أرضية عنيفة ضربت جنوب شرق البلاد وأودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص قبل أقل من شهر.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.15 بالمئة على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز بأن ترتفع 3.4 بالمئة. وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 55.5 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.56 بالمئة على أساس شهري في فبراير\شباط بزيادة سنوية 76.61 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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