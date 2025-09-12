الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
تراجع التضخم في فرنسا إلى 0.8% في أغسطس

منذ 50 دقيقة
أظهرت بيانات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، انخفض قليلا إلى 0.8 بالمئة في أغسطس آب من 0.9 بالمئة في يوليو تموز.

وتتماشى النسبة مع القراءة الأولية للبيانات واستطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.

وعزا المعهد بيانات أغسطس آب في المقام الأول إلى تباطؤ أسعار الخدمات التي أظهرت نموا 2.1 بالمئة على أساس سنوي، بانخفاض عن قراءة يوليو تموز التي بلغت 2.5 بالمئة.

وذكر المعهد أن أسعار السلع المصنعة تراجعت 0.3 بالمئة مقابل انخفاض 0.2 بالمئة في يوليو تموز. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 1.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 1.9 بالمئة في الشهر السابق.

    المصدر :
  • رويترز

