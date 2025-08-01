تراجع الدولار ينعش العملات العالمية بعد أرقام وظائف مخيبة

تحول الدولار إلى الهبوط بشكل عام اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أتاحوا فرص عمل في يوليو تموز أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

كما أضافت مراجعة بخفض حاد لارتفاع الوظائف الشهر الماضي إلى تلك الضغوط مما دفع المتعاملين إلى زيادة الرهانات على عدد المرات التي سيخفض فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وأضاف أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة 73 ألف فرصة عمل الشهر الماضي بما يقل عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بإضافة مئة ألف وظيفة.

كما زاد معدل البطالة قليلا إلى 4.2 بالمئة كما هو متوقع من 4.1 بالمئة في يونيو حزيران. أما الوظائف التي زادت في يونيو حزيران فقد تمت مراجعتها بالخفض إلى 14 ألفا من 147 ألفا سابقا.

وقالت هيلين جيفن مديرة التداول في (موني يو.إس.إيه) في واشنطن “الأمر جاء أسوأ من توقعات الجميع خاصة المراجعة بالخفض للشهر السابق أيضا”.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة منها الين واليورو، 1.09 بالمئة في أحدث تداولات مسجلا 98.94.

وارتفع اليورو 1.22 بالمئة إلى 1.1554 دولار. ولامس 1.1389 دولار في وقت سابق اليوم الجمعة وهو أدنى مستوى منذ العاشر من يونيو حزيران.

ومقابل الين، هبط الدولار 1.58 بالمئة إلى 148.35. ووصل الدولار في وقت سابق إلى 150.91 وهو أعلى مستوى منذ 28 مارس آذار.

وألمح البنك المركزي الأمريكي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية ستؤجج التضخم في الأشهر المقبلة.

لكن الرهانات زادت بشأن خفض الفائدة اليوم الجمعة بعد بيانات الوظائف. ويتوقع المتعاملون الآن خفضا بمقدار 54 نقطة أساس حتى نهاية العام ارتفاعا من 34 نقطة أساس توقعوها أمس الخميس مع التنبؤ بتنفيذ أول خفض الشهر المقبل.

وسيعتمد قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن الخفض في سبتمبر أيلول على الأرجح على تقرير الوظائف المقبل عن شهر أغسطس آب.

وشهد الدولار صعودا في وقت سابق اليوم الجمعة بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية جديدة مرتفعة على العشرات من الشركاء التجاريين لبلاده.

وتأثر الفرنك السويسري سلبا وجاء من بين أسوأ العملات المتضررة بذلك القرار وانخفض أمام مجموعة من العملات مع فرض رسوم بنسبة 39 بالمئة على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة.

لكن الدولار تراجع أمام الفرنك السويسري في أحدث تعاملات 0.82 بالمئة مسجلا 0.806 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 0.8171 وهو الأعلى منذ 23 يونيو حزيران.

كما صعد الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي 0.58 بالمئة إلى 1.38 للدولار الأمريكي بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1.3879 وهو الأقل منذ 22 مايو أيار. وفرض ترامب رسوما بنسبة 35 بالمئة على كندا ارتفاعا من تهديده بفرض رسوم نسبتها 25 بالمئة.