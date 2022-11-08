الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

منذ 3 دقائق
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 بالمئة إلى 1672.70 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

‭‭,‬‬يركز المستثمرون أيضا على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي تجري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس، ويمكن أن تحفز التحركات في جميع الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 20.56 دولار. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 975.19 دولار والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1887.17 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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