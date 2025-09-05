تراجع النفط مع ترقب المستثمرين لقرار أوبك+

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة لليوم الثالث على التوالي مع ترقب المستثمرين لاجتماع تحالف أوبك+ الأسبوع المقبل والذي سيبحث زيادة الإنتاج.

بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 63.29 دولار.

وقال مصدران لرويترز إن ثمانية أعضاء في التحالف، الذين يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا مثل روسيا، سيدرسون زيادة أخرى في الإنتاج لأكتوبر تشرين الأول في اجتماع يوم الأحد.

ويعني تطبيق زيادة أخرى أن أوبك+، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، ستبدأ في إلغاء الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.65 مليون برميل يوميا، أو 1.6 بالمئة من الطلب العالمي، قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.

في الوقت نفسه، سجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة مفاجئة بلغت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مع دخول المصافي موسم الصيانة.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز تراجع المخزونات بمليوني برميل، في حين قال معهد البترول الأمريكي إن المخزونات ارتفعت بنحو 600 ألف برميل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الزعماء الأوروبيين أمس الخميس بضرورة أن توقف أوروبا شراء النفط الروسي.

وقد يؤدي أي تراجع لصادرات روسيا من الخام إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.