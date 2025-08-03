تراجع بورصات الخليج مع هبوط النفط وضعف نتائج الشركات الكبرى

اختتمت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات اليوم الأحد على انخفاض، متأثرة بضعف نتائج الأعمال في حين ألقى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة بظلاله على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع ترقب المستثمرين قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم بين 10 و41 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن قبل مهلة انقضت في أول أغسطس آب.

تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.2 بالمئة قبيل إعلان أرباحها الثلاثاء.

وهوى سهم شركة جبل عمر للتطوير 5.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن خسارة في الربع الثاني. وقد تأثرت الشركة، التي تدير مجمع جبل عمر للفنادق والعقارات قرب المسجد الحرام، بانخفاض إيرادات الفنادق لتسجل خسارة 106 ملايين ريال (28.26 مليون دولار) نتيجة رسوم انخفاض قيمة الأصول مما أدى إلى تراجع مجمل الربح.

ومن بين الخاسرين الآخرين، تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تملك أرامكو 70 بالمئة منها، 1.2 بالمئة بعد أن سجلت خسارة في الربع الثاني. وعزت شركة البتروكيماويات خسائرها إلى تجنيب مخصصات وانخفاضات في القيمة بنحو 3.78 مليارات ريال نتيجة إغلاق وحدة تكسير في بريطانيا في إطار مراجعة لمحفظتها بغية خفض التكاليف وتحسين الربحية.

وانخفضت أسعار النفط، المحرك الرئيسي لأسواق المال الخليجية،دولارين للبرميل يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج في حين غذى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف من المتوقع مخاوف الطلب.

وذكرت رويترز نقلا عن مصدرين في أوبك+ أن ثماني دول في التحالف اتفقت خلال اجتماع اليوم الأحد على زيادة إنتاج النفط في سبتمبر أيلول 548 ألف برميل يوميا.

وفي سياق متصل، هوى سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) 10 بالمئة، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ إدراجها في ديسمبر كانون الأول 2022 بعد تراجع أرباحها الفصلية 18 بالمئة.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.8 بالمئة، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 3.2 بالمئة.