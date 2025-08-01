تراجع بورصتي الإمارات بضغط من موجة جني أرباح وتوتر تجاري

تراجعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، جراء انخفاض في الأسهم العالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على العشرات من الشركاء التجاريين في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى تأثير بيانات الوظائف في الولايات المتحدة على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض سعر الفائدة.

وهبط المؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان بنسبة 0.8 بالمئة كما أغلق نيكي الياباني على تراجع 0.7 بالمئة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت متأخر من مساء أمس الخميس فرض بموجبه رسوما جمركية تتراوح بين 10 و41 بالمئة على الواردات لبلاده من دول أجنبية تشمل 25 بالمئة على السلع من الهند و20 بالمئة على تايوان و19 بالمئة على تايلاند و15 بالمئة على كوريا الجنوبية.

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي على السياسة النقدية في منطقة الخليج نظرا لربط معظم دول المنطقة عملاتها بالدولار.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.8 بالمئة ليسجل بذلك تراجعا للجلسة الثانية على التوالي في وقت جنى فيه المستثمرون أرباحا بعد أن تخطى المؤشر أعلى مستوى في 17 عاما ونصف العام. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4 بالمئة وسهم شركة سالك 1.1 بالمئة.

لكن سهم شركة الخليج للملاحة القابضة ارتفع 5.8 بالمئة بعد أن رفعت الشركة حد الملكية الأجنبية من 49 بالمئة إلى 100 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي على هبوط 0.5 بالمئة منهيا سلسة مكاسب متوالية استمرت لخمس جلسات بعد أن وصل لأعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام قبل أيام.

وقاد سهم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، الهبوط بنسبة 3.4 بالمئة. كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي 7.8 بالمئة بعد أن أعلن عن انخفاض خمسة بالمئة في أرباح الربع الثاني إلى 42.6 مليون درهم (11.60 مليون دولار).

وحد ارتفاع سهم مالتيبلاي التابعة للشركة العالمية القابضة من خسائر المؤشر إذ صعد 5.1 بالمئة في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم المتراجعة بعد إعلان الشركة عن إيرادات متباطئة الأسبوع الماضي.

كما زاد سهم بنك الفجيرة الوطني 9.6 بالمئة وهي أكبر زيادة في يوم واحد منذ مطلع فبراير شباط بعد إعلان البنك عن نمو الأرباح في الربع الثاني بنسبة 67 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، 0.9 بالمئة إلى 71.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت جرينتش.

وأنهى مؤشرا دبي وأبوظبي سلسة مكاسب أسبوعية استمرت خمسة أسابيع بتسجيل خسارة أسبوعية 0.6 بالمئة و0.2 بالمئة على الترتيب.

لكن المؤشرين سجلا مكاسب شهرية قوية وفقا لما أظهرته بيانات مجموعة بورصات لندن، إذ صعد مؤشر دبي ثمانية بالمئة وهي أعلى نسبة شهرية في ما يزيد على أربع سنوات. وارتفع مؤشر أبوظبي 4.2 بالمئة وهو أيضا أعلى شهر في أكثر من عامين.