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تراجع تهديدات ترامب لرئيس المركزي الأمريكي يُنعش الأسواق الأوروبية

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2025 11:41 صباحًا
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مدعومة بأرباح قوية لشركة ساب، أكبر شركة برمجيات في أوروبا، في حين تنفس المستثمرون الصعداء بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 بالمئة. وسجلت المؤشرات في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا مكاسب بين 1.9 و2.7 بالمئة.

وشهدت الأسواق اضطرابا هذا الأسبوع خوفا من تعرض استقلالية المركزي الأمريكي للتهديد بعد هجوم متكرر شنه ترامب على باول لعدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

وقفز سهم ساب 9.3 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة الألمانية توقعات المحللين للأرباح التشغيلية المعدلة للربع الأول. وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.3 بالمئة وتصدر مكاسب القطاعات الفرعية.

كما ساهمت تهدئة نبرة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الصين في تعزيز المعنويات، إذ قال للصحفيين أمس الثلاثاء إنه سيكون لطيفا للغاية في المفاوضات مع بكين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يعتقد أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيشهد تراجعا، لكنه وصف المفاوضات المستقبلية مع بكين بأنها “عملية شاقة” لم تبدأ بعد.

وانخفض سهم فولفو 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعات الشاحنات السويدية انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح الربع الأول من العام، فضلا عن تخفيض الشركة لتوقعاتها بشأن سوق الشاحنات في أمريكا الشمالية.

وزاد سهم بي.بي البريطانية للطاقة 3.8 بالمئة بعد أن رفع صندوق التحوط النشط (إليوت) حصته في الشركة إلى ما يزيد قليلا عن خمسة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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