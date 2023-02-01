تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية في الصين

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن 434 توفوا جراء كوفيد-19 في المستشفيات في الصين يوم 30 يناير كانون الثاني، في انخفاض حاد عن الذروة اليومية المسجلة في الرابع من يناير التي بلغت 4273 وفاة.

وأفاد المركز في بيان بأن نتائج عمليات المراقبة المستمرة أظهرت أنه لم يتم رصد أي سلالات متحورة جديدة.

وتوقفت الصين عن إصدار بيانات يومية بشأن أعداد الإصابات بكوفيد منذ أعلنت التوقف عن تبنّي استراتيجية صفر-كوفيد.

لكن المستشفيات في المدن -حيث مرافق الرعاية الصحية أفضل حالا- أصبحت مكتظة بمرضى كوفيد مع تفشّي المرض في أنحاء البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مسؤولون صينيون إنهم يعتزمون إصدار تقارير شهرية بدلا من التقاير اليومية عن وضْع كوفيد في البلاد.

وكان خبراء صحة دوليون توقعوا وصول أعداد الوفيات في الصين جرّاء الإصابة بكوفيد إلى ما لا يقل عن مليون وفاة في العام الماضي فقط، لكن التقارير الرسمية للصين أفادت بوفاة خمسة آلاف جراء الإصابة بكوفيد منذ بداية الوباء – في واحد من أدنى المعدلات في العالم.