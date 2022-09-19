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تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2022 11:32 صباحًا
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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تراجع سعر الذهب الاثنين تحت وطأة صعود الدولار في الوقت الذي تأهب فيه المستثمرون لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة متوقعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع لخفض التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1661.65 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة أيضا إلى 1670.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين من حائزي عملات أخرى.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي.

وتتوقع الأسواق أن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن ترفع معظم البنوك، من سويسرا إلى جنوب أفريقيا، خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع سعر الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 19.26 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 897.90 دولار وتراجع سعر البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2103.25 دولار.

    المصدر :
  • وكالات

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