تراجع شديد لأسهم البنوك العالمية مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي

انخفضت أسهم البنوك بمختلف أنحاء العالم اليوم الجمعة بعد أن اجتاحت الأسواق مخاوف من حدوث ركود في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أعلى حواجز جمركية في قرن.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للبنوك الذي يقيس أسهم البنوك الأمريكية أكثر من سبعة بالمئة مواصلا انخفاضاته بعد هبوط أمس الخميس. وكان كل من سيتي جروب وبنك أوف أمريكا أكبر الخاسرين في المؤشر، حيث انخفض كلاهما بأكثر من 7.5 بالمئة.

وخسر سهم جيه.بي مورجان تشيس، أكبر البنوك الأمريكية، 6.5 بالمئة بينما انخفض سهم جولدمان ساكس 7.1 بالمئة ومورجان ستانلي 6.8 بالمئة.

وتسارعت عمليات البيع بعد أن قالت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل نيسان ردا على خطوة ترامب.

وشهدت البنوك، وهي مؤشرات على النشاط الاقتصادي، تراجع أسهمها مع خروج الولايات المتحدة عن سياسات التجارة الحرة التي تراكمت على مدى عقود. واستعد المستثمرون لتراجع إنفاق المستهلكين والطلب على القروض وعقد الصفقات.

وقالت شركة الوساطة رايموند جيمس التي أشارت إلى توقعات المستثمرين بحدوث ركود في عام 2025 “تقييمات أسهم البنوك تخبرنا بأن المستثمرين يميلون إلى ترجيح أن حالة الهبوط في البنوك تصبح حقيقة واقعة”.

وقال مايك مايو، المحلل في شركة ويلز فارجو، إن الألم الذي تعاني منه البنوك على المدى القريب قد يدفعها إلى تقليص توقعات الأرباح نظرا لأن الرسوم الجمركية جاءت أشد من المتوقع.

وقال “من المحتمل أن تحتاج البنوك إلى زيادة احتياطي مخصصات خسائر القروض في المستقبل”، مما سيؤثر على الأرباح.

وكان سهم سيتي جروب من بين أكبر الخاسرين، منخفضا بأكثر من 10.5 بالمئة اليوم الجمعة قبل أن يقلص خسائره إلى نحو ثمانية بالمئة. وخسر البنك 11 بالمئة أمس الخميس.

وطال تأثير الهزات جميع المناطق.

وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية ثمانية بالمئة وكان قطاع الخدمات المالية أكبر عائق أمام المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

وفي آسيا، أنهت البنوك اليابانية العملاقة الأسبوع بأكبر خسائر منذ الأزمة المالية لعام 2008، في علامة تثير القلق من عواقب حرب ترامب التجارية التي هزت المستثمرين.

ومن المقرر أن تدخل رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 بالمئة على الواردات الأمريكية حيز التنفيذ في الخامس من أبريل نيسان، تليها رسوم أخرى على عشرات الدول.