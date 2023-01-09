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تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية موسم 2022-2023

منذ 6 دقائق
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، أن البلاد صدرت نحو 23.6 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023 انخفاضا من 33.5 مليون طن صدرتها بحلول الفترة نفسها من الموسم السابق.

واشتملت هذه الكمية على نحو 8.6 مليون طن من القمح و13.3 مليون طن من الذرة ونحو 1.7 مليون طن من الشعير.

وبعد حصار لنحو ستة أشهر جراء الغزو الروسي، رُفع الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا ربما تحصد نحو 51 مليون طن من الحبوب هذا العام هبوطا من رقم قياسي عند 86 مليون طن في 2021 وذلك بسبب سيطرة القوات الروسية على أراض وضعف المحاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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