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تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 17.7٪

منذ ساعة واحدة
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت 17.7 بالمئة في موسم 2022-2023 الجاري إلى 36.9 مليون طن حتى 27 مارس آذار مما يعكس انخفاض إنتاج المحاصيل والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 44.8 مليون طن من الحبوب في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشملت صادرات الموسم الحالي الذي بدأ في يوليو تموز الماضي وينتهي في يونيو حزيران القادم نحو 12.6 مليون طن من القمح و21.7 مليون طن من الذرة و2.27 مليون طن من الشعير.

وأضافت الوزارة أن صادرات الحبوب في مارس آذار الجاري بلغت 4.63 مليون طن حتى أمس الاثنين.

وبعد حصار استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو الروسي العام الماضي، عادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود للعمل في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وتشير الترجيحات إلى انخفاض إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي من كبار منتجي الحبوب ومصدريها، لحوالي 53 مليون طن في 2022 مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021.

وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج أوكرانيا من الحبوب إلى 44.3 مليون طن في 2023، منها 16.6 مليون طن من القمح.

    المصدر :
  • رويترز

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