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تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 47% في حزيران!

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 9 - يونيو - 2022 12:29 مساءً
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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الخميس أن صادرات الحبوب انخفضت بنحو النصف في الأيام السبعة الأولى من يونيو حزيران بالمقارنة بالفترة نفسها من 2021 إلى 252 ألف طن.

وأوضحت البيانات أن هذه الكمية شملت 225 ألف طن من الذرة و17 ألف طن من القمح وتسعة آلاف طن من الشعير.

وكانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن شهريا من الحبوب قبل الغزو الروسي لها يوم 24 فبراير شباط والذي تصفه روسيا بأنه عملية عسكرية خاصة.

وتراجعت الكميات منذ ذلك الحين لنحو مليون طن بعد أن أُجبرت أوكرانيا، التي كانت عادة ما تصدر أغلب بضائعها عن طريق الموانئ البحرية، على نقل الحبوب بالقطارات إلى حدودها الغربية أو عبر الموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن الملايين قد يعانون من الجوع بسبب إغلاق روسيا للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وسيطرت روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني في الحرب المستمرة منذ نحو 15 أسبوعا وتسيطر سفنها الحربية على البحر الأسود وبحر أزوف مما يعطل صادرات أوكرانيا الزراعية ويدفع أسعار الحبوب للارتفاع.

وتتهم أوكرانيا والغرب موسكو باستخدام إمدادات الغذاء كسلاح. وتقول روسيا إن الألغام الأوكرانية المزروعة في البحر والعقوبات الدولية المفروضة عليها هي السبب في تعطيل الصادرات.

    المصدر :
  • رويترز

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