تراجع صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في أغسطس

منذ ساعة واحدة
إمدادات الديزل الروسية

أظهرت بيانات من مصادر بالسوق ومجموعة بورصات لندن أن صادرات روسيا من الديزل وزيت الغاز المنقولين بحرا انخفضت ستة بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب إلى حوالي 3.1 مليون طن بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات التي شنتها أوكرانيا بالطائرات المسيرة والتي أثرت على الإنتاج.

وكثفت أوكرانيا خلال الشهر الماضي هجماتها بالطائرات المسيرة على منشآت النفط الروسية، مستهدفة مصافي التكرير الكبرى ومستودعات النفط بشكل رئيسي في جنوب ووسط روسيا يوميا. وكان ذلك قبل اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لحسابات رويترز فقد أدى ذلك إلى تعطيل ما لا يقل عن 17 بالمئة من قدرة تكرير النفط في روسيا أو ما يعادل 1.1 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

وأظهرت بيانات للشحن أن شحنات الديزل وزيت الغاز من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود انخفضت الشهر الماضي بنحو 12 بالمئة مقارنة بيوليو تموز إلى 0.83 مليون طن.

ومع ذلك، ارتفعت صادرات الديزل عبر ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، وهو أكبر منفذ في البلاد لصادرات الديزل منخفض الكبريت للغاية بنسبة 5.4 بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب إلى 1.33 مليون طن، بعد أن أكمل موردون رئيسيون للوقود أعمال صيانة مخطط لها.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن فقد ظلت تركيا والبرازيل أكبر مستوردي الديزل وزيت الغاز الروسيين الشهر الماضي، وكانت تونس والمغرب والسنغال كذلك من بين المستوردين الرئيسيين.

    المصدر :
  • رويترز

