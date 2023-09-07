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تراجع صادرات وواردات الصين في أغسطس بأقل من المتوقع

منذ ساعة واحدة
اقتصاد الصين

اقتصاد الصين

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أظهرت بيانات للجمارك الصينية، الخميس، أن صادرات البلاد انخفضت 8.8 بالمئة في أغسطس آب على أساس سنوي فيما تراجعت الواردات 7.3 بالمئة، مما يزيد الضغوط على قطاع الصناعات التحويلية الضخم بالبلاد في ظل هبوط الطلب في الداخل والخارج.

وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بنسبة 9.2 بالمئة في الصادرات و9.0 بالمئة في الواردات.

وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو خمسة بالمئة في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات فضلا عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، وهي أمور دفعت المحللين لخفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.

وأظهر مؤشر لمديري المشتريات الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب بضغط من تراجع طلبيات التصدير الجديدة وقطع الغيار المستوردة.

ومع ذلك، أشار أصحاب المصانع إلى تحسن أسعار المنتجين للمرة الأولى في سبعة أشهر مما يعكس تحسن الطلب المحلي. وسجلت الصين فائضا تجاريا 68.36 مليار دولار في أغسطس آب مقابل فائض متوقع عند 73.80 مليار دولار ومقابل فائض بلغ 80.6 مليار دولار في يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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