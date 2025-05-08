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تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي.. إليكم التفاصيل

منذ 45 دقيقة
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

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أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي انخفض بأكثر من ملياري دولار إلى 32.79 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو أيار، وذلك في أعقاب تداعيات الاضطرابات التي شهدتها الأسواق إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.

وبلغ سعر الصرف الذي استخدمته رويترز اليوم الخميس 38.3684 ليرة مقابل الدولار.

ووفقا للبيانات الأسبوعية التي ينشرها البنك المركزي، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية، الذي بلغ 73.9 مليار دولار في 14 مارس آذار، بنحو 40 مليار دولار منذ ذلك الحين.

وباع البنك المركزي كمية كبيرة من العملات الأجنبية لوقف الانخفاض الحاد في قيمة العملة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس آذار. وصدر لاحقا قرار بحبسه احتياطيا لحين محاكمته.

    المصدر :
  • رويترز

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